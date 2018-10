Incidente nello stabilimento Ferrari, la Fiom proclama un'ora di sciopero

La Fiom/Cgil denuncia a mezzo stampa un episodio avvenuto ieri nello stabilimento Ferrai Auto Spa di Maranello: il sindacato racconta infatti che un lavoratore sarebbe rimasto chiuso all'interno della sabbiatrice in fonderia, dopo essere entrato nell'impianto per recuperare un componente che era caduto. L'operaio sarebbe quindi rimasto bloccato, al buio, sbattendo i pugni sulla porta automatica per farsi sentire per circa 40 minuti.

Una volta liberato dall’impianto dagli altri lavoratori che si erano preoccupati per la sua assenza, è stato costretto, a causa dello stato di agitazione, a recarsi in infermeria e poi nell'area relax per riprendersi dallo choc.

La Fiom/Cgil e la Rsa Fiom giudicano grave questo incidente che avrebbe potuto avere conseguenze molto più pesanti: “Fra l'altro - afferma Matteo Parlati della Rsa Fiom/Cgil - siamo venuti a conoscenza che non è la prima volta che si sono verificati episodi del genere. Nonostante i preposti del reparto si siano attivati per l’analisi dell'incidente con i delegati presenti in area, siamo costretti ad evidenziare procedure che troppo spesso non vengono analizzate adeguatamente dall’azienda”.

Per questo motivo la Rsa Fiom/Cgil ha deciso di indire per la giornata odierna, venerdì 26 ottobre, un'ora di sciopero alla fine di ogni turno, per dare un segnale all'azienda che la sicurezza deve essere "prioritaria ed attuata in modo preventivo in ogni aspetto del lavoro".