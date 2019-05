Operaio precipita e muore, tragedia alla ceramica Cisa Cerdisa

Dramma in fabbrica stamane a Maranello intorno alle ore 9.30, quando un operaio della Cisa Cerdisa è caduto dall'alto riportando lesioni fatali. È accaduto nello stabilimento di via Trebbo, dove sono intervenute ambulanza e automedica del 118.

Gli sforzi dei sanitari per rianimare il lavoratore, un uomo di 46 anni, so sono rivelati inutili. Sul posto per accertamenti i carabinieri.