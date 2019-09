Operazioni anti-bracconaggio, il Centro Fauna Pettirosso accanto ai carabinieri forestali

Ancora una volta, come da trent'anni, i volontari del Centro Il Pettirosso sono pronti ad affiancare giorno e notte i Carabinieri Forestali del Gruppo SOARDA nel soccorso degli animali durante la repressione del bracconaggio nelle valli bresciane. Un apputnamento che purtroppo è fisso nel calendario e che vede sempre impegnati militari e soccorritori nel contrasto a questo fenomeno odioso ma fin troppo radicato.

Durante l'anno in corso sono state numerose le operazioni fatte con i vari comandi della Forestale in tutta Italia, ad incominciare dal sequestro di 150 allodole trasportate nel secondo fondo di un camion, intercettato dai carabinieri forestali del Comando di Vicenza e bloccato a Modena. Poi è stata la volta di 170 tordi sasselli e bottacci, probabilmente sottratti dai nidi sopra ai meleti in varie località italiane e del nordest europeo. Un'operazione congiunta con la Polizia Stradale di Montecchio Maggiore che ha portato alla denuncia di un cinquantenne albanese che era alla guida del mezzo: gli uccelli erano destinati al mercato sommerso dei richiami.

Poco tempo dopo altra operazione in Romagna condotta dai Carabinieri Forestali di Santa Sofia di Forlì, che ha portato al sequestro di 300 esemplari di avifauna posseduti da due commercianti della zona, successivamente denunciati. Non di secondaria importanza sono state le operazioni dei Carabinieri Forestali di Pistoia supportare dai Volontari del Pettirosso, che in varie operazioni hanno da prima sequestrato 150 merli, cesene, tordi sasselli e bottacci - tra i quali c'erano una ventina di esemplari accecati per sfruttarne meglio il canto - catturati illegalmente in Toscana. L'Arma di Pistoia ha poi collaborato con i colleghi trentini riuscendo a recuperare e sequestrare 70 nidiacei di tordi bottacci, presi illegalmente dai nidi dei meleti in Trentino Alto Adige.

Un anno di attività decisamente intensa per il Centro Fauna modenese, che ha ancora una volta confermato la professionalità ed affidabilità degli operatori di quello che è ormai divenuto un punto di riferimento a livello nazionale. Ad oggi sono stati 4.336 gli ingressi al Pettirosso e il numero è destinato a crescere, come sono cresciuti anche i volontari del Centro per poter soccorrere sempre più animali.

