Blitz dei Carabinieri in un casolare di campagna, trovati mezzi rubati

Questa mattina i Carabinieri hanno dato il via ad una imponente perquisizione in un casolare situato in via Grande, nelle campagne tra San Felice e Massa Finalese. Un'operazione pianificata da tempo, svolta anche con l'impiego delle unità cinofile per la ricerca di stupefacenti e pi iù in generale per verificare le attività sospette condotte all'interno della proprietà.

L'area, di proprietò di un uomo residente a Massa Finalese, funge anche da rimessa per mezzi agricoli. A quanto si apprende, stamane i militari avrebbero però rinvenuto macchine agricole rubate e altra refurtiva. Seguiranno aggiornamenti