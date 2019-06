Furti di rame lungo le ferrovie, anche a Modena scatta l'operazione “Oro rosso”

Sono in totale 33 i siti regionali controllati nella giornata del 4 giugno, tra aziende cha trattano la rottamazione dei metalli, depositi lungo la linea ferroviaria e su strada, che hanno visto impiegati 41 agenti della Polizia Ferroviaria che hanno proceduto ad approfonditi accertamenti nei confronti di 57 persone.

Un giornata straordinaria di controlli e contrasto ai furti di rame che a Modena ha visto impegnati 6 operatori della PolFer che hanno sottoposto a monitoraggio straordinario tre siti e le situazioni ritenute a maggior rischio senza rilevare, tuttavia, alcuna anomalia.

Il Compartimento di Polizia Ferroviaria per l’Emilia Romagna continua con i servizi straordinari di controllo in ambito ferroviario predisposti a livello nazionale dal Servizio di Polizia Ferroviaria, e lo scorso 4 giugno è stato organizzato il 4^ servizio straordinario in ambito ferroviario, denominato “Oro Rosso”, organizzato per monitorare la situazione relativa ai furti di materiale ferroso, soprattutto rame.

Il fenomeno dei furti di rame e materiali ferrosi colpisce società operanti nel settore dei trasporti, ma anche dell’energia e delle telecomunicazioni, nonché aziende elettrotecniche ed elettroniche attive nella produzione e nell’utilizzazione di beni prodotti con l’impiego di tali materiali. Questi furti, oltre a creare un danno alle società vittime del crimine, possono facilmente provocare l’interruzione di pubblici servizi essenziali con ripercussioni di natura economica e sociale di particolare rilievo ed avere, inoltre, conseguenze significative per quanto riguarda la sicurezza e l’ordine pubblico.