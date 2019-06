Frattura la gamba al figlio di 4 anni, il padre sentito in Procura

E' finito sulla scrivania del magistrato di turno il caso di un bambino di 4 anni che ha riportato una frattura ad una gamba dopo essere stato colpito dal padre. E' stato lo stesso genitore ad accompagnare il figlio al Policlinico di Modena, dove i medici si sono presi cura del piccolo paziente e al contempo hanno avvertito le forze dell'ordine, insospettiti dalla versione incongruente fornita dal padre su quanto accaduto nell'abitazione di famiglia.

La Polizia ha quindi avvisato il magistrato di turno, il sostituto procuratore Monica Bombana, e i due genitori sono stati ascoltati per cercare di ricostruire quanto accaduto. Il padre, disperato per quanto accaduto, avrebbe riferito di aver colpito il figlio con un calcio in seguito ad uno scatto d'ira, causato dal fatto che il figlio e il fratello stessero facendo eccessiva confusione. Il genitore avrebbe voluto colpire il sedere del piccolo, che si sarebbe però spostato ricevendo così il colpo che gli ha poi provocato la frattura dell'arto inferiore.

Un episodio isolato, dunque, per il quale però sono stati coinvolti anche i servizi sociali. La magistratura dovrà quindi verificare la versione fornita e capire se prendere provvedimenti: in un caso del genere le accuse potrebbero riguardare il reato di lesioni colpose e di "abuso di mezzi di correzione".