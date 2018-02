Palazzo di Giustizia. Transennato tratto di via San Vincenzo

Via San Vincenzo transennata e chiusa al traffico veicolare dall’incrocio con via Santa Margherita a corso Canalgrande, permettendo però l’accesso pedonale al civico 10 della stessa via, da cui si accede ad abitazioni. Il provvedimento è stato preso dopo i sopralluoghi di Polizia municipale e Vigili del Fuoco, a seguito della caduta di calcinacci nei giorni scorsi dall’edificio del tribunale in corso Canalgrande.

Per sicurezza sono state disposte verifiche tecniche ulteriori sul cornicione del Palazzo di Giustizia che affaccia anche su via S. Vincenzo. Il traffico in quel tratto era già vietato agli automezzi, tranne a quelli delle forze dell’ordine diretti a un ingresso laterale, che sarà ora temporaneamente chiuso. Restano anche le transenne poste davanti alla facciata del Palazzo di Giustizia su corso Canalgrande, dunque si potrà entrare in tribunale dall’ingresso in via Gherarda 8.