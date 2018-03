Parcheggiatori abusivi al mercato, due denunce a Sassuolo

Si sono svolti nella giornata di ieri, venerdì 9 marzo, accurati controlli in divisa ed in borghese durante il mercato settimanale e volti ad arginare il fenomeno dei “parcheggiatori abusivi”. Polizia di Stato e agenti della Polizia Municipale in borghese hanno monitorato il centro storico cittadino durante il mercato, con l’importante collaborazione dell’Ufficio Immigrazione di Modena, con particolare attenzione alle zone di parcheggio.

Gli agenti della Polizia Municipale hanno individuato ed accompagnato in comando due nigeriani, che svolgevano l’attività di parcheggiatori abusivi in p.le Tien An Men in cui si sono spostati dopo la chiusura per riqualificazione del parcheggio Unicredit.

Entrambi i nigeriani sono stati sanzionati e uno dei due, presente clandestinamente sul territorio italiano, è stato portato in questura a Modena per ulteriori adempimenti. I controlli, soprattutto nelle giornate di mercato quando le segnalazioni sono numerose, proseguiranno in borghese anche nelle prossime settimane.

Nel servizio svolto dalla Polizia di Stato sono state identificate 69 persone e controllate 48 autovetture. Gli operatori hanno effettuato anche posti di blocco lungo le principali arterie stradali per il controllo del flusso veicolare in entrata ed uscita dalla città e hanno effettuato un servizio specifico presso il mercato cittadino mirato alla repressione dei reati predatori.