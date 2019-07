Proseguono le attività di controllo del parco Novi Sad. Trovato 25enne con marijuana

E' stato denunciato il cittadino gambiano di 25 anni trovato ieri sera alle 23.30 presso il Parco Novi Sad, per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale. Il soggetto è stato visto passeggiare all'interno del parco durante l'attività di controlli integrati del territorio che in queste settimane riguarda anche il Parco Novi Sad. Alcuni militari presenti sul luogo hanno notato il comportamento ambiguo del 25enne così lo hanno fermato scoprendo che deteneva 10 grammi di marijuana.