Parcometri senza ticket, sulle strisce blu di Modena da lunedì si cambia

Dopo il rinvio di qualche settimana, da lunedì 8 gennaio entra in funzione la nuova modalità di utilizzo dei parcometri per la sosta a pagamento a Modena e non sarà più necessario tornare all’auto per esporre il ticket, ma basterà inserire la targa della propria auto durante le operazioni al parcometro.

Tra le novità introdotte dal Comune, in accordo con Modena Parcheggi, con l’obiettivo di agevolare gli utenti, oltre il venir meno dell’obbligo di esporre il ticket sia per la sosta a pagamento sia per i 15 minuti di sosta gratuita, anche la possibilità di prolungare o attivare un nuovo periodo di sosta da remoto. Le due operazioni saranno possibili da qualsiasi colonnina presente in città, anche in pieno centro storico grazie ai due parcometri installati proprio a questo scopo su via Emilia all’altezza di piazza Mazzini e di piazza Matteotti. La società che gestisce la sosta a Modena ha infatti provveduto a predisporre i tastierini alfanumerici su tutti i parcometri, a installare i due parcometri aggiuntivi in Zona a traffico limitato e a effettuare le necessarie modifiche al sistema di gestione software per rendere operative le nuove funzionalità.

Per sostare negli stalli a strisce blu, da lunedì 8 gennaio, sarà quindi necessario digitare la targa sul tastierino del parcometro più vicino a dove è stata lasciata la propria auto e, come sempre, pagare la sosta per la durata desiderata. Per prolungare la sosta o attivare un nuovo periodo di sosta da remoto, sarà sufficiente recarsi presso un qualsiasi parcometro, anche di zone tariffarie differenti rispetto a quella della sosta prescelta o nei due installati in via Emilia centro, selezionare la zona di tariffazione dove è stata lasciata l’auto, digitare la propria targa e inserire un importo sufficiente a coprire il periodo di sosta aggiuntiva o il nuovo periodo di sosta.

La stessa procedura dovrà essere utilizzata anche per usufruire della sosta gratuita di 15 minuti prevista nelle zone Margini interni ed esterni, per un massimo di due volte al giorno da due differenti parcometri. L’inserimento della targa consentirà di contrastare i fenomeni elusivi legati all’utilizzo dell’agevolazione. Tale modalità, è stata definita lo scorso anno in occasione della conferma dei 15 minuti di sosta gratuita, con la condivisione delle associazioni di categoria.