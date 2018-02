Passaggi a livello di Gigetto chiusi per un guasto, disagi per le auto

Un guasto sulla tratta ferroviaria Modena-Sassuolo ha causato nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 21 febbraio, la temporanea chiusura dei passaggi a livello che attraversano la linea. Gli attraversamenti di via Morane e di via fratelli Rosselli sono stati riaperti intorno alle 18.30, rimane invece ancora chiuso, fino alla risoluzione del guasto, il passaggio a livello di via Panni.

Aggiornamento: È stato riaperto poco prima delle 19.30 il passaggio a livello di via Panni. L’attraversamento è stato riaperto dopo l’intervento dei tecnici delle Ferrovie Emilia Romagna che hanno risolto il problema che aveva causato il blocco delle sbarre del passaggio a livello.