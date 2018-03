Passaggi a livello di Gigetto bloccati, una situazione insostenibile

Anche oggi pomeriggio i residenti e gli automobilisti di passaggio in zona Fratelli Rosselli si sono dovuti accodare, spegnere i motori e scendere dalle macchine per un'ora a causa di un malfunzionamento dei passaggi a livello di Gigetto. Intorno alle 16.30 le sbarre si sono abbassate in via Fratelli Rosselli e in via Mantegna, ma sono rimaste bloccate. Un film visto e rivisto, che ha costretto i tecnici di Fer ad intervenire per sistemare i meccanismi che regolano il sistema, piuttosto vetusto, dei due passaggi a livello.

Inevitabilmente la circolazione si è congestionata, con diversi automobilisti "prigionieri" in via Mantegna, dove non possibile utilizzare strade alternative per uscire. Anche su viale Amendola e sulle vie limitrofe il traffico si è paralizzato in attesa che le sbarre fossero sbloccate.

Purtroppo queste scene si ripetono con sempre più frequenza, come testimonia la cronaca degli ultimi giorni. Recentemente la Regione, tramite l'assessore alla mobilità Raffaele Donini, ha fatto sapere di aver già previsto un ammodernamento della linea, con l'interramento dei passaggi di Gigetto in corrispondenza di via Panni e di via Mantegna. Una misura quanto mai urgente, anche alla luce della qualità delle infrastrutture, che accusano guasti su guasti costituendo un pericolo tangibile, oltre che un problema per la viabilità.

In questi ultimi anni sono però state spese fin troppe parole sul futuro della linea ferroviaria Modena-Sassuolo. Nel concreto, gli unici ammodernamenti sono arrivati dal materiale rotabile, con l'entrata in servizio di nuovi convogli. L'intera tratta, tuttavia, soffre ancora di troppi problemi e necessita non più di parole, ma di un ripensamento complessivo del servizio.