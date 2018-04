PassMo, il portierato sociale dell'RNord scende anche in strada

PassMo è un servizio di presidio e prossimità sociale che si occupa degli aspetti legati al tema della sicurezza e dello sviluppo di comunità attraverso interventi socioeducativi, culturali e formativi, di mediazione dei conflitti, animazione e presidio del territorio, di sostegno alle fasce deboli della popolazione, di accoglienza dei nuovi residenti, di integrazione nel tessuto sociale e di promozione della legalità e delle regole di convivenza civile.

La sede è presso il complesso R-Nord in strada Attiraglio 7/A (aperto nei pomeriggi di lunedì, martedì, giovedì, venerdì dalle 16.30 alle 19, oltre che lunedì e sabato mattina); accanto al servizio di front office, il portierato svolge un’attività mobile che vede gli operatori spostarsi lungo le vie del quartiere per fornire informazioni, monitorare le presenze, contattare i residenti e gli addetti alle attività economiche per raccogliere richieste e segnalazioni e avviare eventualmente attività di mediazione dei conflitti o per intervenire su fenomeni di marginalità sociale.

Il servizio è gestito da un’Ats costituita dalle cooperative sociali Gulliver, Mediando e Caleidos che da tempo lavorano sul territorio nei campi sociale, educativo, dell’integrazione, della mediazione linguistico culturale e dei conflitti; tutta l’attività del Portierato è soggetta a coprogettazione periodica con l’Ufficio Politiche per la Legalità e le Sicurezze del Comune per garantire la coerenza delle linee d’intervento con i servizi proposti e con le problematiche emergenti anche dall’ascolto e dal confronto con i cittadini.

Le risorse disponibili per tutte le attività di portierato sociale di quartiere, sono completamente finanziate nell'ambito del Programma per la riqualificazione e la sicurezza della periferia nord della città di Modena, finanziato dal Governo.

Mercoledì 4 aprile alle 20, presso la Palazzina Pucci di largo Pucci 40, il primo di tre incontri gratuiti su come usare correttamente la bicicletta e su come circolare per strada. Alle serate saranno presenti anche traduttori in lingua araba e inglese per veicolare meglio le informazioni al pubblico straniero. I prossimi appuntamenti di “Walk and cycle safe” sono in programma il 13 e il 24 aprile; gli incontri si svolgono nell’ambito delle iniziative organizzate da PassMo, il Portierato di animazione e sicurezza sociale del Comune di Modena.

In particolare, sull’utilizzo della bici, lo stesso ufficio Politiche per la Legalità ha prodotto anche del materiale informativo in diverse lingue (inglese, arabo e turco) nell'ambito del progetto Siamo del Comune di Modena. Il progetto Siamo, che si avvale di risorse europee, si articola in una trentina di azioni che puntano a favorire il dialogo e l’integrazione dei cittadini stranieri coinvolgendo l’ambito scolastico (dall’accesso ai nidi fino agli istituti superiori), sportivo, i servizi sociali, e la mediazione linguistica, la Polizia municipale, l’aggregazione giovanile e le attività culturali. Il materiale della Campagna informativa sulla sicurezza stradale dedicata all’uso della bicicletta sarà distribuito dagli operatori di PassMo negli interventi attuati sul territorio.