Paga giornata sciistica con banconote false. Pavullese ha 1900 euro contraffatti in casa

Nella giornata di ieri in zona monte Cimone, precisamente a Passo del Lupo, un italiano di 48 anni ha pagato il parcheggio dell'auto con una banconota da falsa. Il cassiere insospettitosi per lo strano aspetto della banconota si è messo in contatto con i Carabinieri dell'area di Pavullo, che sono intervenuti attendendo il soggetto presso la propria automobile.

Una volta che l'italiano, residente a Reggio Emilia, ha raggiunto l'auto, lo hanno interrogato, scoprendo che aveva pagato anche parte della strumentazione sciistica con banconote false e in tasca aveva 20 euro anch'essi falsi. I Carabinieri sono così andati a casa del soggetto, in sua presenza, il quale ha dichiarato di possedere altri 1900 euro in banconote da 50 euro contraffatte.

E' così condotto per direttissima al tribunale di Modena questa mattina. Intanto le forze dell'ordine confermano che il soggetto non ha precedenti, e non ci sono prove che la contraffazione sia opera sua, mentre confermano che è la più grande somma di banconote contraffatte trovate negli ultimi anni nella zona appenninica modenese.