Si presenta ai vigili con una patente falsa per evitare la multa, denunciato

Si era presentato al Presidio di Polizia Municipale per far visionare la patente di guida ed evitare così una multa, invece è stato denunciato. A scoprire la situazione di irregolarità è stata la Polizia Municipale di Maranello. Nei giorni scorsi l’uomo H. J., 25 anni, Pakistano, residente tra Maranello e Sassuolo si era presentato in comando per una routine quotidiana.

Era stato fermato qualche giorno prima davanti alle scuole Ferrari e aveva dichiarato di avere la patente di guida a casa, dopo che il veicolo che guidava era stato segnalato per mancata revisione da uno dei varchi elettronici di sorveglianza dotati di telecamere posti sul territorio. L’uomo era stato quindi invitato a presentare i documenti e così aveva fatto. Infatti qualche giorno dopo si era presentato per far vedere il documento, registrare le pratiche e tornare indisturbato a guidare la sua BMW nera. Peccato che la patente di guida fosse falsa.

Gli agenti infatti vedendo il documento di guida straniero, che era stato inserito in una black list di potenziali documenti falsificati, si sono insospettiti. Quindi da controlli più accurati, nonostante la ottima fattura dei documenti esibiti, è risultato che il permesso internazionale di guida e la patente pakistana risultavano falsificati. Non riuscendo a produrre ulteriori documenti che confermassero la propria identità l’uomo è stato portato a Modena in Questura per essere identificato. Il pakistano, che sembra avesse problemi a prendere la patente italiana regolarmente, è stato deferito all’autorità giudiziaria per falso materiale ed inottemperanza al Testo Unico Immigrazione. Inoltre gli è stata comminata una sanzione di 5mila euro per guida senza patente.