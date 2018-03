Morto a soli tre anni per le percosse, la madre patteggia cinque anni

Si è chiuso in tempi rapidi il procedimento giudiziario a carico della 27enne di origine moldava accusata della morte del figlio di appena 8 mesi. I fatti risalgono al gennaio dello scorso anno, quando il bimbo di appena 3 anni e 8 mesi arrivò al Policlinico in condizioni disperate e poi morì a seguito di quella che l'autopsia ha individuato come una sepsi, causata dalla rottura della membrana che riveste l'intestino. Il corpo del piccolo presentava chiari segni di violenza, motivo per cui la Procura indagò la madre e il suo compagno. Moldava 27enne lei, albanese 38enne lui.

In seguito al prosieguo dell'inchiesta la stessa donna confessò di aver picchiato il piccolo che non smetteva di piangere: percosse che sono costate le lesioni che hanno poi portato alla morte. La giovane straniera ha scelto di patteggiare una condanna per omicidio preterintenzionale e oggi nell'aula del Tribunale di Modena è stata condannata a 5 anni di reclusione. Un anno e dieci mesi, invece, la pena per omissione di soccorso a carico dell'uomo.