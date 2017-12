Patto dei sindaci 2017. Formigine per scambio europeo nella città greca di Maroussi

Il Patto dei sindaci per il clima e l’energia offre ai comuni europei l'opportunità di partecipare a scambi che mirano ad aumentare la capacità e le conoscenze delle autorità locali rispetto ai cambiamenti climatici. Quest’anno, Formigine è stata selezionata per partecipare a un progetto di scambio di buone prassi in campo ambientale con la città greca di Maroussi, un comune di 72.000 abitanti situato nell'area metropolitana di Atene. La commissione europea ha abbinato il comune greco che primeggia nel campo del risparmio idrico al comune di Formigine che ha risultati molto buoni nel campo dell’efficientamento energetico con lo scopo di incontrarsi per imparare l’uno dall’altro nei rispettivi ambiti. Nel caso del Comune di Formigine, questa è la lista degli obiettivi: meno 20% di emissioni di Co2, meno 20% di energia all'anno, più 20% dell'uso di fonti rinnovabili annue, tutto entro il 2020. L’impegno di questa amministrazione ha fatto sì che i primi due obiettivi siano già stati raggiunti, di conseguenza il piano di “mitigazione” di Formigine mira ad aumentarli fino al 30% all'anno entro il 2030. Lo scambio con Maroussi aiuterà Formigine a trovare strategie innovative per raggiungere questo nuovo e ambizioso obiettivo.