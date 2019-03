Pavullo. Avvallamenti per frana sulla SP 26. Divieto a mezzi a due ruote da Castagneto

A Pavullo, lungo la strada provinciale 26 di Samone, in un tratto vicino la frazione di Castagneto, una frana storica si è rimessa in movimento in questi giorni provocando una serie di pericolosi avvallamenti sulla sede stradale. Per garantire una maggiore sicurezza, in un tratto lungo circa cinque chilometri, compreso tra Castagneto e l'incrocio con la strada provinciale 4 Fondovalle Panaro, da oggi, giovedì 14 marzo, è vietato il transito a tutti i mezzi a due ruote.

Il provvedimento è stato deciso dalla Provincia in vista di un intervento di ripristino previsto nelle prossime settimane e finanziato con le risorse della Protezione civile regionale. I tecnici provinciali della Viabilità hanno effettuato tutte le verifiche per individuare tempi e modalità di intervento ed eseguito i primi interventi di manutenzione che proseguiranno nei prossimi giorni, al fine di garantire una maggiore sicurezza al traffico automobilistico. I tecnici provinciali della Viabilità raccomandano prudenza.