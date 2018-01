Festività di San Geminiano, variazioni di percorso per le linee urbane di Modena

Per permettere lo svolgimento della Fiera di San Geminiano e della manifestazione podistica "Corrida di San Geminiano", nella giornata di mercoledì 31 gennaio saranno attivate numerose variazioni di percorso alle linee urbane di Modena, nonché a quelle extraurbane in transito dal capoluogo.

In particolare, da inizio servizio alle ore 13,30 e dalle ore 16,30 fino al termine del servizio le linee 6-7-11 saranno deviate lungo i viali esterni al centro storico; la Navetta Novi Park non circolerà per l'intera giornata.

Ulteriori deviazioni e/o modifiche al posizionamento dei capolinea riguarderanno tra le ore 13,30 e le ore 16,30 (durante lo svolgimento della "Corrida di San Geminiano") le linee 1-2-4-5-6-7-9-10-11-12-13. In particolare, la linea 7 dalle ore 14 alle ore 16,30 non transiterà dall'Autostazione (le fermate utili più vicine sono quelle della Stazione FS e di largo Garibaldi). Inoltre, tra le ore 13,30 e le ore 16,30 la linea 10 attesterà il capolinea in Autostazione ed il servizio sarà soppresso nel tratto compreso tra l'Autostazione e Cognento.

Le variazioni di percorso interesseranno anche le linee extraurbane in transito da Piazzale Risorgimento. Durante la chiusura al traffico di viale V.Veneto (dalle ore 14 alle ore 15 circa), la fermata per le corse con direzione Vignola/Montale sarà quella della fermata urbana di viale delle Rimembranze; in direzione Maranello/Sassuolo sarà quella posta in corrispondenza della farmacia B.V. del Popolo di via Giardini.

Tutte le informazioni relative alle modifiche previste sono già state affisse lungo le fermate delle linee interessate. Il riepilogo generale dettagliato è pubblicato qui.