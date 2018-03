Perde quasi 2.000 euro nel parcheggio della Municipale, restituiti da un'agente

Aveva in tasca ben 1.950 euro in contanti quando, nella mattinata di mercoledì 21 marzo, ha accompagnato l’amica, rimasta coinvolta in un incidente stradale, al Comando della Polizia Municipale di Modena. Ma poco dopo, quando un’ispettrice in servizio gli ha chiesto se gli mancasse qualche effetto personale, si è reso conto di non avere più con sé il denaro che avrebbe dovuto inviare alla famiglia nel paese d’origine.

Probabilmente la sua fortuna è stata perdere l’importante cifra nel parcheggio del Comando di via Galilei, dove la mazzetta di banconote malamente tenute insieme da un elastico, è stata notata da un’agente che stava entrando in servizio.

L’operatrice di Polizia municipale dopo aver raccolto il denaro, si è informata su chi avesse avuto recentemente accesso agli uffici ed è così risalita al tunisino che insieme a un’altra persona si trovava ancora presso l’ufficio Infortunistica. L’uomo, un 58enne residente nel reggiano, a Casalgrande, non si era ancora accorto dell’accaduto, si è quindi subito recato presso la sua auto per verificare di non aver lasciato là il denaro, ma ne ha dovuto constatare lo smarrimento. Dopo aver fornito dettagli precisi sulla cifra e il taglio delle banconote, 39 tutte da cinquanta euro, il denaro gli è stato immediatamente restituito.