In Italia con il permesso per cure mediche, finisce impiegato in nero in un laboratorio tessile

I controlli ai laboratori tessili gestiti da cittadini cinesi ha portato i militari dell'Arma a Campogalliano. La stazione dei Carabinieri e il Nucleo Ispettorato del lavoro ha infatti perquisito un'azienda di confezioni tessili, attigua ad un'abitazione nella periferia del paese, di proprietà di un cittadino cinese di 66 anni. Le condizioni dei lavoratori si sono presentate in linea con quanto accade in molte ditte di questo genere, dove lavoro e vita privata si fondono sia nei tempi che negli spazi, pur tuttavia senza violare in maniera significativa le normative.

Una irregolarità piuttosto evidente è però saltata all'occhio dei militari durante l'identificazione del personale: tra i dipendenti ve ne era infatti uno assunto in nero, un cinese che era arrivato in Italia con un permesso di soggiorno rilasciato per cure mediche.

Per questo il titolare è stato multato per 5.600 e denunciato in stato di libertà al Procura di Modena. L'attività imprenditoriale è stata sospesa fino al pagamenti delle sanzioni, come prevede la legge.