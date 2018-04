Carpi, ancora un sequestro di pesce in un ristorante cinese

Prosegue con regolarità il giro di vite che i Carabinieri di Carpi stanno imponendo ai locali etnici presenti in città, con l'obbiettivo di verificare e far rispettare le condizioni igienico-sanitarie previste a tutela dei clienti. Purtroppo le notizie sono ancora negative circa l'attività dei ristoranti gestiti da cittadini stranieri. Ieri i militari, insieme ai Nas di Parma, hanno sottoposto a controllo un ristorante cinese in via Cattani e uno indiano in via Marx.

Nel primo sono emersi ancora una volta dati preoccupanti circa l'origine lo stato di conservazione dei prodotti freschi, in particolare del pesce. I carabinieri hanno sequestrato 30 chili di pesce fresco che era privo di ogni indicazione circa la provenienza e risultava addirittura irriconoscibile. Ciò ha comportato nell'immediato una multa di alcune migliaia di euro per la titolare, una donna cinese di 43 anni, e al contempo è partita una segnalazione al servizio Igiene dell'Ausl. Toccherà quindi ai controllori sanitari valutare la proposta di chiusura del locale.

In via Marx, invece, a finire nei guai è stata la titolare indiana di un ristorante le cui condizioni igienico-sanitarie non hanno passato l'esame. In particolare sono state mosse osservazioni circa la pulizia della cucina ed è scattat una multa di 2.000 euro.