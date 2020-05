Agguato brutale, 40enne di Prignano pestato in strada da un gruppo di persone

Ieri sera un grave episodio di cronaca è avvenuto sotto gli occhi dei residenti di Tressano, frazione di Castellarano. Una persona è infatti stata picchiata violentemente da alcuni individui, all'altezza della rotatoria tra via Allegri e via Caravaggio. E' accaduto intorno alle 21.30. Nel video, diffuso in rete, si vede la vittima che viene colpita con calci e pugni su uno spartitraffico, poi riesce a riprendersi e prova a scappare, ma viene inseguito per qualche metro da un'auto, da cui scendon altre persone che lo bloccano e rincarano la dose.

A subire il pestaggio, come poi ricostruito dai Carabinieri intervenuti insieme al 118, è stato un 40enne di Prignano sulla Secchia, che ha riportato lesioni per 30 giorni di prognosi.

Secondo una prima riscostruzione, l'inaudita violenza potrebbe essere un regolamento di conti tra gli avventori di un bar di Sassuolo, dove qualche tempo prima sei era verificato un diverbio. Gli aggressori, almeno 5 persone, avrebbero quindi seguito la vittima per poi raggiungerla e colpirla.

I Carabinieri, oltre ai filmati, potranno contare sui dati delle telecamere della zona, dove è installato anche un varco elettronico per la lettura delle targhe.