Attivato in città il Piano Neve, le scuole restano aperte

Sulla base delle previsioni che indicano precipitazioni nevose in pianura, tra i 10 e i 20 centimetri, per la giornata di giovedì 1 marzo, il Comune di Modena ha predisposto il Piano di intervento che prevede il monitoraggio notturno della situazione per valutare l’utilizzo di spargisale, fin dalle 22, per prevenire la formazione di ghiaccio ed, eventualmente, degli spazzaneve sulla rete stradale comunale. Tutti gli operatori dei mezzi sono stati allertati.

Gli interventi prioritari saranno quelli relativi alle tangenziali di competenza comunale, a cavalcavia, rotatorie, sottopassi e ad alcune strade di campagna particolarmente trafficate.

Nel frattempo, con l'allerta colore arancione per neve, viene aperto il Coc, il Comitato operativo comunale, con l’attivazione delle funzioni di sanità, assistenza alla popolazione, assistenza sociale e veterinaria e volontariato, oltre che di quelle relative alle strutture operative locali e alla viabilità. Nel territorio comunale le scuole rimangono regolarmente aperte.

In queste ore la Polizia municipale, inoltre, ha intensificato l’attività di prevenzione e controllo dell’utilizzo di gomme invernali sui veicoli o della presenza a bordo di catene compatibili con gli pneumatici installati, come previsto dalla direttiva del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti in vigore fino al 15 aprile. I controlli e l’attività di prevenzione attraverso i social proseguiranno giovedì 1 marzo, quando per le abbondanti nevicate previste, la Municipale raccomanda di limitare per quanto possibile gli spostamenti, di controllare l’equipaggiamento dei veicoli e di guidare con prudenza.

Le informazioni sul Piano neve del Comune di Modena sono disponibili sul sito www.comune.modena.it. È possibile iscriversi anche al nuovo servizio di messaggistica basato sul sistema Telegram che propone sia le informazioni in caso di neve e ghiaccio (@ComuneMO-neve) sia quelle relative alla manovra antinquinamento e all'attivazione di misure emergenziali (@ComuneMO-antismog).