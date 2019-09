Piantagione di marijuana nel folto del bosco, arrestato un 21enne

Piante di cannabis indica alte oltre un metro e mezzo ciascuna: non proprio una specie autoctona per i boschi situati alle pendici del monte Cimone. Un dettaglio che non è sfuggito ai Carabinieri delle stazioni di Fanano e Sestola, che qualche tempo fa si sono imbattuti in una coltivazione di venti piante approntata in una zona boscosa isolata, evidentemente per non destare sospetti e diventare difficilmente individuabile.

Così i militari hanno iniziato un paziente servizio di osservazione e pedinamento, riuscendo a risalire alla persona che gestiva la coltura. Un ragazzo è stato sorpreso ad irrigare e concimare le piante di marijuana e per questo è stato tratto in arresto in flafranza per produzione di stupefacenti.

Il 21enne pavullese, dopo le formalità di rito, è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.