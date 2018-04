Elisoccorso, la piattaforma di Montese abilitata al volo notturno

Mercoledì 4 aprile alle 18.30 sarà ufficialmente inaugurata a Montese, in viale Dello Sport, la piazzola di emergenza sanitaria abilitata al volo notturno.

Un potenziamento della rete dell’Emergenza Urgenza fortemente voluto dall’amministrazione comunale, inserito nel piano della Regione Emilia Romagna e dell’Azienda USL di Modena per l’aumento delle postazioni di elisoccorso e che ha visto, nei mesi scorsi, l’autorizzazione al volo notturno delle elisuperfici di Palagano e Pavullo. L'obiettivo è di assicurare una copertura capillare del territorio, garantendo l'accesso più rapido possibile a ospedali e Centri specializzati.

“Ringrazio quanti hanno collaborato ed operato per realizzare questa importantissima opera - dichiara il Sindaco di Montese Luciano Mazza – progetto sperimentale di cui il Comune ha voluto far parte per potenziare il collegamento con i presidi sanitari, a favore di una migliore assistenza sanitaria per i suoi cittadini. Da anni è stato profuso impegno e passione lavorando per la Continuità Assistenziale e per la presenza del personale Infermieristico del 118 h24 sul territorio, con l’apporto fondamentale dell’AVAP locale.

Montese - conclude - ringrazia tutti coloro che quotidianamente operano per fornire sicurezza e certezza al sistema di emergenza e tutti gli operatori sanitari e volontari, la Regione Emilia Romagna e l’Azienda Sanitaria di Modena per aver realizzato quanto insieme si era concordato e condiviso”.

Accanto all’Amministrazione Comunale saranno presenti all’inaugurazione, a cui sono invitati tutti i cittadini, il Presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini, il Direttore generale dell’Azienda USL di Modena Massimo Annicchiarico, le Forze dell’Ordine, le autorità religiose.

All’evento interverranno gli operatori del Sistema di Emergenza Urgenza del 118 e i volontari di AVAP, per una simulazione dell’intervento di elisoccorso, con l’arrivo dell’elicottero dalla postazione di Bologna.

L’inaugurazione sarà accompagnata dal Corpo Bandistico “Q. Manzini”, a seguire il rinfresco offerto da AVAP presso il Plesso scolastico di Montese.