Aggredisce il barista e i carabinieri, arrestato in viale Medaglie d'Oro

E' stata una serata di Natale movimentata in un bar di viale Medaglie d'Oro, dove un avventore ha creato il caos e frito il barista prima di finire in cella grazie all'intervento dei Carabinieri. L'Aliquota Radiomobile, infatti, è stata costretta ad intervenire su segnalazione dei presenti, a causa di un 28enne di cittadinanza marocchina che disturbava gli avventori del locale. Il giovane, in uno scatto d'ira, aveva colpito anche il barista, provocandogli alcuni lesioni lievi.

All'arrivo dei militari il nordafricano si è scagliato contro di loro con calci e pugni, ma i carabinieri sono riusciti a bloccarlo e ad ammanettarlo. Dopo essere statao accompagnato in caserma per accertamenti, il 28enne è stato tratto in arresto per violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale, rifiuto di fornire le generalità e per le lesioni personali arrecate al dipendente del bar.