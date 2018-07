Maltratta la moglie e colpisce il figlio adolescente che la difendeva, arrestato

Ieri mattina, erano circa le 13, un appartamento in zona Fratelli Rosselli a Modena è stato teatro dell'ennesima lite domestica sfociata in violenza. Protagonista del fatto una famiglia di origine albanese, dove il padre 46enne già in passato aveva dato in escandescenza, rivelando attitudini violente e costringendo le forze dell'ordine a intervenire. Lo stesso scenario si è ripetuto ieri, ma con toni e modalità ancora più drammatiche.

Al culmine di un diverbio con la moglie, di poco più giovane di lui, l'uomo ha minacciato e percosso la donna, tutto davanti agli occhi dei due figli di 15 e 4 anni. E' stato proprio il ragazzino ad intervenire e a frapporsi tra il padre e la madre nel tentativo di difendere quest'ultima, rimediando per tutta risposta un colpo al volto da parte del genitore, che per altro aveva impugnato un coltello da cucina.

Sia la madre che il figlio adolescente hanno tentato di avvertire le forze dell'ordine con i rispettivi cellulari, ma il padre ha rotto quello della compagna e gettato via quello del figlio. In preda ad un'ira irrefrenabile, il 46enne ha colpito con un pugno una vetrata dell'appartamento, infrangendola e procurandosi allo stesso tempo una ferita seria.

Questo risvolto ha consentito al 15enne di riappropriarsi del suo cellulare e di telefonare al 112, consentendo così ad una pattuglia della Volante di raggiungere l'abitazione in tempi rapidi. L'uomo, nel frattempo, è uscito di casa per recarsi al pronto Soccorso, ma proprio in strada è stato bloccato dai poliziotti. Dopo i medicamenti lo straniero è stato tratto in arresto con le accuse di maltrattamenti, lesioni personali e violenza privata. Ora si trova in carcere in attesa delle decisioni del giudice.

Anche il ragazzino è stato medicato dai sanitari per il colpo subito, riportando una prognosi di 10 giorni. Illesi invece la madre e il fratellino.