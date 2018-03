Scende e picchia un pedone che reclama la precedenza sulle strisce, automobilista denunciato

Oltre a non aver dato la precedenza al pedone che attraversava la strada per mano a un bambino, davanti alle sue proteste lo ha colpito con un calcio all'addome. L’incredibile scena è avvenuta nei pressi delle scuole di Villanova un paio di mesi fa, ma grazie al sistema di videosorveglianza cittadino e all’attività d’indagine della Polizia municipale di Modena, l’uomo è stato rintracciato e denunciato per percosse; ora dovrà rispondere di quanto fatto davanti a un giudice.

I fatti sono accaduti il 12 gennaio poco dopo le 8. Un papà stava attraversando la strada sulle strisce pedonali tenendo per mano il figlio che accompagnava alla scuola elementare, quando improvvisamente una Volkswagen Golf ha sorpassato le vetture ferme per dare la precedenza ai pedoni, rischiando d’investire i due. A questo punto il papà, che si è visto sfiorare dall’auto, ha dato una pacca contro il finestrino e il conducente alla guida, invece di scusarsi, si è fermato, è uscito dall’auto e gli ha sferrato un calcio all’addome per poi andarsene come se nulla fosse.

Numerosi i testimoni che hanno assistito ma nessuno ha avuto la prontezza di annotare il numero di targa dell’auto che si è rapidamente allontanata. A riprendere tutto invece è stata la nuova telecamera installata su strada Villanova, un apparecchio di ultima generazione le cui immagini hanno consentito di risalire alla Golf e di far ritenere che alla guida quel giorno ci fosse proprio il proprietario. Invitato a presentarsi al Comando, alla fine, è stato lui stesso, un 32enne italiano residente a Modena, ad ammettere quanto fatto.