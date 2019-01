Picchiò il bimbo e lo uccise, la madre in carcere per 5 anni

Gli agenti della Squadra Mobile hanno tratto in arresto la cittadina moldava di 29 anni responsabile della morte del figlio, così come disposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Modena il 25 gennaio scorso. La donna deve infatti scontare una pena definitiva di cinque anni di reclusione per il reato di omicidio preterintezionale.

I fatti risalgono al 14 gennaio del 2017. Il bambino era giunto privo di vita presso il Pronto Soccorso del locale Policlinico trasportato da personale del 118. Subito si erano ipotizzati problemi gastrici, ma il corpo del piccolo presentava diverse lesioni che sono poi state identificate come conseguenza di un qualche gesto violento. Gli accertamenti furono svolti dal Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Modena. Nell'appartamento di appena 16 mq che il piccolo condivideva con la madre, la sorella di 9 anni e il compagno della donna - un 38enne albanese agli arresti domiciliari per sfruttamento della prostituzione - i carabinieri svolsero un sopralluogo consentendo anche attraverso l'analisi cinematica delle macchie di sangue ed il repertamento dei vestiti del piccolo di ricostruire l'esatta dinamica del delitto.

La straniera rintracciata, nella mattinata di ieri presso la propria abitazione in Modena, dopo le formalità di rito è stata condotta presso la sezione femminile del carcere di Sant'Anna.