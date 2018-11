Disperso da ieri notte pistoiese in località Selvella di Pievepelago

E' da mezzanotte di ieri che i Vigili del Fuoco sono impegnati per la ricerca di una persona dispersa in località Selvella di Pievepelago. Si tratta di un uomo di 71 anni residente nelle provincia di Pistoia di cui non si ha notizia del pomeriggio di ieri.

Le ricerche si sono avviate dopo il rinvenimento dell'auto da parte dei Carabinieri e sul posto hanno operato per l'intera notte 19 Vigili del Fuoco. Al momento le ricerche stanno proseguendo anche con l'utilizzo di unità cinofile e elicottero impegnando oltre 20 unità VV.F.