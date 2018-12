Un'auto carica di piumini contraffatti: a Pavullo scatta la denuncia

Nel pomeriggio di ieri, in Via Coscogno a Pavullo, è stata fermata dai carabinieri una Golf sospetta. Il proprietario, un uomo di origine marocchina regolare in italia, nato nel '62, deteneva all'interno dell'automobile un carico di capi contraffatti, che contava in particolare un consistente numero di giacche delle più svariate marche. Il detentore del carico irregolarmente griffato è stato denunciato a piede libero.