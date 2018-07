Trovato al Policlinico mentre piegava una sbarra del parcheggio del pronto soccorso

Era stato sorpreso dalla vigilanza privata mentre tentava di piegare una sbarra di delimitazione del parcheggio del pronto soccorso presso il Policlinico di Modena. L'uomo in questione, un italiano di 47 anni, è stato denunciato in stato di libertà per il reato di danneggiamento. Gli agenti hanno accompagnato il 47enne in Questura per accertamenti più approfonditi, grazie ai quali è emerso che l'uomo aveva numerosi precedenti a suo carico.