Municipale, anche a Castelfranco Emilia i vigili salgono in sella

Sono in pieno svolgimento i servizi di Polizia Municipale bicimontati per la vigilanza dei punti di maggiore aggregazione del territorio comunale come centro storico, parchi pubblici, percorsi ciclopedonali. Le unità ciclistiche sono operative con le mountain bike dopo essere state presentate alla cittadinanza in occasione della giornata dedicata all’educazione stradale che si è svolta ad inizio maggio.

“L'obiettivo principale delle pattuglie in bici è quello di raggiungere rapidamente e di controllare in modo capillare importanti zone della città tutelando in particolare gli utenti più deboli, quali bambini e anziani. Inoltre questi controlli concorrono a promuovere il rispetto delle norme del Codice della Strada e dei regolamenti comunali”, spiega il Comandante della Polizia Municipale Cesare Augusto Dinapoli.

L’attività degli agenti su due ruote si svolge in sinergia con i Volontari per la Sicurezza, da anni impegnati sul territorio comunale, in un’ottica di pronta disponibilità e sempre maggiore vicinanza al cittadino. Queste operazioni rientrano nell’ambito delle politiche di comunità sulla sicurezza che vedono impegnate Forze dell’Ordine, Polizia Locale, mondo del volontariato e cittadini, tra le quali va rimarcato il controllo del vicinato, introdotto a partire da ottobre 2015 su tutto il territorio comunale con lo scopo di sviluppare concretamente una rete di relazioni tra i cittadini utili a prevenire fenomeni di microcriminalità e a rafforzare il senso di sicurezza.

"L’Amministrazione è concentrata a migliorare e aumentare il più possibile il presidio del territorio ottimizzando i servizi interni, come da tempo si sta facendo - afferma l’Assessore alla Sicurezza e Legalità Giovanni Gargano - per vincere la partita della sicurezza, occorre tuttavia che ognuno faccia la sua parte, compresi i cittadini. Questo non vuole dire intervenire in prima persona in caso di situazioni potenzialmente pericolose, ma semplicemente segnalare ed informare le Forze dell’Ordine e/o la Polizia Locale per rendere più tempestivo ed efficace il loro intervento”.