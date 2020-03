Fuga di gas nell'appartamento, la Polizia soccorre una 98enne sola

Ieri una donna di 98 anni che risiede in via dei Lovoleti, nel cuore del centro storico di Modena, ha chiesto al telefono l'aiuto della polizia. La donna, che vive sola e che non ha parenti prossimi nelle vicinanze, lamentava di essere rimasta senza riscaldamento domestico e di non sapere come fare per risolvere il problema.

In condizioni normali la Centrale Operativa avrebbe allertato un servizio tecnico, ma visto il momento eccezionale e la difficoltà della persona, gli agenti della Volante sono intervenuti in prima persona e hanno raggiunto l'appartamento al secondo piano della palazzina, capendo subito che non si trattava di un banale guasto. Gli ambienti erano infatti pervasi da un forte odore di gas.

I poliziotti hanno aperto le finestre per areare i locali e hanno accompagnato fuori l'anziana. Contemporaneamente sono stati allertati i Vigili del Fuoco che a loro volta sono intervenuti individuando la perdita e risolvendo la situazione. Il riscaldamento ha ripreso a funzionare e la 98enne è potuta rientrare a casa, senza alcuna conseguenza fisica.