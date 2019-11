Poliziotto di Carpi in ferie salva la vita ad un anziano in arresto cardiaco 

Un agente della Squadra Volante del Commissariato di Polizia di Carpi il mese scorso ha salvato la vita ad un signore di 70 anni in arresto cardiocircolatorio mentre si trovava in vacanza nel suo paese natale, Antrodoco, in provincia di Rieti. Il poliziotto ha udito le urla di una donna provenire dalla casa di fronte e si immediatamente precipitato a casa della signora, dove sdraiato sul divano il marito respirava con estrema difficoltà.

All’improvviso l’anziano - tra l’altro affetto da cardiopatia, edema polmonare e sofferenza renale – ha cessato di respirare andando in arresto cardiaco. Subito l’agente di Polizia, capendo che la situazione era disperata e che l’uomo lottava tra la vita e la morte, ha iniziato le manovre di rianimazione, apprese durante i corsi di abilitazione BLSD in Questura, in attesa dell’arrivo dei sanitari.

Grazie al massaggio cardiaco e alla respirazione bocca a bocca effettuate per diversi minuti che sembravano interminabili, il cuore del 70enne ha ripreso a battere e contemporaneamente l’uomo ha ricominciato a respirare autonomamente se pur con molta fatica. L’auto medica, giunta sul posto, ha poi proceduto al trasporto in ospedale dell’anziano.

Questte le parole di ringraziamento inviate al Dirigente del Commissariato di P.S. di Carpi da parte dei familiari: “…volevamo esprimere in qualche modo il nostro infinito ringraziamento per l’operato del suo dipendente … che il 25 ottobre 2019, ha salvato la vita a mio padre, colpito da una crisi respiratoria. Noi Alberto lo conosciamo bene, abita a pochi passi da casa nostra quando torna in paese, ma quel giorno ringrazio il cielo che si trovasse qui, perché appena mia madre ha iniziato a gridare aiuto, lui si è precipitato a casa nostra eseguendo la respirazione bocca a bocca a mio padre salvandolo da morte certa. Ci perdoni se la disturbiamo con questa lettera ma ci sentivamo in dovere di farla, le porgiamo i nostri cordiali saluti e vi ringraziamo tutti per quello che fate ogni giorno sempre.”