Poliziotto fuori servizio sventa un furto di bici, ladro inseguito e fermato

Grazie all’occhio vigile di un sovrintendente della Polizia di Stato fuori servizio, è stato possibile sventare il furto di una biciletta ed assicurare alla giustizia il malfattore. E' accaduto a Carpi, dove un giovane è stato sorpreso mentre era intento a rompere la catena che teneva legata la biciletta. Vistosi scoperto, si è dato ad una precipitosa fuga inseguito dall’agente che ha prontamente allertato la sala operativa, facendo intervenire una Volante che lo ha bloccato poco dopo.

La proprietaria della bicicletta è stata rintracciata ed ha ringraziato gli agenti intervenuti per aver bloccato il ladro prima ancora che lei potesse accorgersi del tentativo di furto. Il malvivente è stato identificato in un cittadino italiano di 35 anni, pluripregiudicato, ed è stato denunciato a piede libero per tentato furto.