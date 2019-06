Mirandola. Ritrova portafoglio smarrito e rifiuta il premio

Ha ritrovato e consegnato alle forze dell’ordine un portafoglio smarrito dal proprietario senza volere il premio che gli spettava per l’atto benevolo.

È accaduto lunedì 24 giugno, a Mirandola. Due agenti neoassunti del Corpo Intercomunale di Polizia Municipale dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord sono stati avvicinati da un cittadino che ha consegnato loro un portafoglio smarrito contenente una considerevole somma in denaro. Essendo di fretta, la persona, un uomo di mezza età, non si è fermato a rilasciare il suo nominativo.

Gli agenti sono poi riusciti a rintracciare il legittimo proprietario del portafoglio, una signora residente a Mirandola, che ha ringraziato l'uomo e gli agenti della Polizia Municipale. Gli agenti hanno quindi rintracciato l’uomo che aveva ritrovato l’oggetto informandolo che aveva diritto ad un premio, previsto dal Codice Civile per chi ritrova oggetti smarriti e li consegna alle autorità od al legittimo proprietario. Ma l'uomo ha rifiutato il premio.

Il Comandante Gianni Doni, a nome del Corpo Intercomunale di Polizia Municipale dell'Unione, plaude al comportamento encomiabile tenuto dal cittadino, considerandolo un esempio per tutta la comunità. Doni si è congratulato con i nuovi agenti per l'ottimo lavoro d'indagine svolto e per aver saputo gestire al meglio la situazione.