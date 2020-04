Carpi, 33enne positivo al virus va a fare una passeggiata: terza denuncia nel modenese

Dopo quanto accaduto a Castelvetro e Modena, si registra a Carpi il terzo paziente risultato positivo al contagio da Covid-19 che esce di casa violando le misure restrittive.

L'uomo infatti, 33enne carpigiano, dopo essere andato a buttare la spazzatura decide di posticipare il rientro facendo una passeggiata, e viene intercettato dai Carabinieri.

I Militari lo hanno denunciato alla Procura di Modena per violazione dell'art. 260 del Testo Unico in materia sanitaria, che prevede l'arresto fino a sei mesi e un'ammenda di almeno 400€ per chiunque non osservi "un ordine legalmente dato per impedire la diffusione di una malattia infettiva".