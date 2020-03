LE FOTO | Modena, posti di blocco ad est e ovest della città "fantasma"

E' una mattina più surreale del solito quella di oggi, complice il giorno festivo e il progressivo calo di ogni spostamento, finalmente recepito in modo netto dai cittadini. Le strade di Modena sono pressochè deserte: qualche sparuto automobilista, gli autobus Seta e pochi furgoni aziendali che continuano le loro corse irrinunciabili. Il cielo nuvoloso e il vento freddo amplificano quel senso di desolazione che ormai da qualche giorno accompagna la vita cittadina, sempre più circoscritta solo alle mura domestiche.

E' in questo scenario che questa mattina si sono svolti due posti blocco con filtraggio e controllo di ogni veicolo in transito. I Carabiieri e l'Esercito si sono piazzati in via Emilia Ovest (Fronte parco Ferrari), mentre la Polizia ha occupato il polo opposto della città, stabilendo il controllo nell'area di servizio Esso accanto alla rotatoria tra la Tangenziale e Via Emilia Est.

Il lavoro di militari e agenti è quello di verificare le motivazioni di ciascun automobilista e di raccogliere le autocertificazioni che saranno poi oggetto di altri accertamenti: i due controlli intensivi hanno anche però l'importante funzione di sensibilizzare ulteriormente i cittadini e lanciare il consueto messaggio: state a casa.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.