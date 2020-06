Precipita con il parapendio da Monfestino, ferita una 39enne

Nel primo pomeriggio di oggi si è verifcato un nuovo incidente di volo libero con parapendio, nella discesa dalle alture di Monfestino. Una meta tradizionale per gli appassionati, dove purtroppo si sono già verificati incidenti in passato. Protagonista una donna di 39 anni, che per cause ancora da accertare è caduta velocemente in picchiata, atterrando bruscamente a valle, in corrispondenza della Statale 12 nella zona di Riccò.

Sul posto è intervenuto il 118 anche con l'eliambulanza, che ha trasportato la 39enne all'Ospedale di Baggiovara. La donna non sarebbe in pericolo di vita. Accertamenti sulla dinamica dell'accaduto sono in corso da parte dei Carabinieri.