Precipita un altro parapendio a Serramazzoni, 55enne intrappolato su un albero

Appena due giorni dopo l'ultimo incidente, occorso ad un 67enne svizzero, anche oggi pomeriggio una discesa in parapendio dalle alture di Monfestino si è conclusa in maniera rovinosa. L'atterraggio fortunoso ha coinvolto un 55enne italiano, la cui vela si è impigliata fra gli alberi nei boschi di Pazzano. L'uomo è rimasto intrappolato ad alcuni metri di altezza per diverso tempo.

E' stata una squadra dei Vigili del Fuoco, in zona per un altro intervento, a notare la situazione e ad intervenire, permettendo al 55enne di raggiungere il terreno. Lo sportivo è fortunatamente uscito incolume dall'atterraggio maldestro, del quale non si conoscono le cause.