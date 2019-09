Riccò di Serramazzoni, 67enne precipita con il parapendio

Tragedia sfiorata oggi sulle montagne di Serramazzoni, dove un cittadino svizzero di 67 anni è precipitato durante un volo con il proprio parapendio. L'uomo si era lanciato dalla "balconata" di Monfestino, abituale luogo di ritrovo per gli appassionati di questo sport, ma durante la discesa qualcosa è andato storto.

Il 67enne è precipitato nella zona di Riccò, non lontano dalla Statale 12. Sul cposto si è portato prontamente il personale medico del 118, con ambulanza ed elisoccorso. Il ferito è stato caricato a bordo del velivolo e trasportato in ospedale: i traumi fortunatamente non sono stati troppo seri e l'uomo non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri del Radiomobile di Pavullo, anche per accertare le cause dell'incidente, che al momento non si conoscono.