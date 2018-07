Prefettura di Modena intensifica i controlli per maggiore sicurezza nel periodo estivo

Si è tenuta una riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza pubblica per mettere a punto il rafforzamento del dispositivo di prevenzione e controllo, affinché fosse più efficace l'azione di monitoraggio e presidio del territorio, con riferimento anche gli incendi boschivi. Il prefetto di Modena, Maria Patrizia Paba, ha disposto l'intensificazione della vigilanza.

E' stata inoltre rivolta una specifica sollecitazione affinché siano incrementati i controlli sulla viabilità autostradale e ordinaria per il rispetto delle norme del Codice della strada e per l'attivazione di pronti ed efficaci soccorsi agli automobilisti in caso di congestione del traffico, tenuto conto anche del momento climatico. Oltre alla necessità di rafforzare il dispositivo di prevenzione e controllo orientato ai comportamenti di guida, con particolare riferimento all’impiego di dispositivi elettronici e all’uso di stupefacenti e di alcool.

Nel contempo, tenuto conto della rarefazione delle presenze nei centri abitati con l'abbandono delle case da parte di chi si reca in vacanza, particolare attenzione verrà dedicata al fenomeno dei furti in appartamento. La partecipazione alla riunione dei rappresentanti delle associazioni degli amministratori di condominio e di quelle rappresentative dei proprietari immobiliari e degli inquilini ha consentito di condividere l’opportunità di adottare comportamenti di sicurezza, particolarmente efficaci anche a “costo zero”, e di programmare a breve iniziative di sensibilizzazione dei cittadini nel solco dell’ “Action Day” contro i furti in appartamento, anche avvalendosi del vademecum elaborato e diffuso per l’occasione , reperibile sul sito web della Prefettura. Tutte le componenti interessate opereranno in stretto coordinamento ed in costante contatto con la Prefettura per fronteggiare eventuali situazioni critiche che dovessero verificarsi.