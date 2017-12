Letti aggiuntivi nelle stanze dei profughi, la Prefettura blocca la cooperativa

Si erano barricati in camera e poi erano scesi in strada a protestare. La voce dei richiedenti asilo alloggiati presso lo studentato Costellazioni è stata ascoltata e i giovani stranieri hanno portato a casa una "piccola vittoria". Ha avuto un epilogo chiarificatore la vicenda sollevata oggi a Modena dai profughi ospiti della cooperativa L'Angolo presso il palazzone del Villaggio Zeta, con l'intervento deciso della Prefettura per sanare la contesa.

Gli ospiti hanno protestato in modo acceso contro l'inserimento di un quarto letto nelle stanze che attualmente ospitano tre persone, lamentando l'impossibilità di gestire la convivenza con ulteriori persone negli spazi già piuttosto saturi del residence. Insieme alle forze dell'ordine sul posto sono intervenuti anche i funzionari della Prefettura, che hanno chiarito la situazione. Come riferito dagli uffici di viale Martiri, la scelta decisione era stata assunta autonomamente dalla cooperativa L'Angolo, senza alcun confronto preventivo.

La stessa Prefettura - che come noto ha il compito di gestire a livello provinciale l'intero sistema dell'accoglienza - ha negato l'inserimento di posti letto aggiuntivi, lasciando quindi immutata la composizione delle stanze. Accogliendo le proteste dei migranti che si susseguono da tempo, è stato ribadito un impegno ad accelerare, insieme alla Questura, i tempi per il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno, per fornire risposte in tempi più rapidi sulle richieste di asilo.

La protesta di questa mattina ha poi riacceso i riflettori sul problema dell'eccessivo numero di richiedenti asilo attualmente alloggiato in città: dalla Prefettura hanno fatto sapere che nelle prossime settimane si darà nuovo slancio ad una progressiva redistribuzione su tutti i comuni della provincia, proprio per alleggerire la pressione sul capoluogo.