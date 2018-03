Nel nome di Mattia, a tre giovani studenti Unimore il premio "Dall'Aglio"

Unimore ha tenuto a battesimo la consegna dei Premi di Studio intitolati a Mattia Dall’Aglio. L’iniziativa è stata promossa e sostenuta economicamente dagli amici e dalla famiglia di Mattia, il giovane nuotatore e laureato di Unimore scomparso la scorsa estate mentre si stava allenando per raggiungere nuovi traguardi sportivi.

“Ringrazio ancora una volta la famiglia e gli amici di Mattia Dall’Aglio – ha commentato il Rettore Unimore Angelo O. Andrisano - che hanno permesso al nostro Ateneo di premiare gli studenti-atleti più brillanti, nell’ambito accademico e in quello sportivo, selezionati attraverso il progetto Unimore Sport Excellence. La tutela della doppia carriera è un obiettivo che stiamo perseguendo con tenacia, al punto che questo progetto è già stato confermato per i prossimi due anni accademici. Voglio sottolineare l’impegno dell’Ateneo a mantenere vivo il ricordo di Mattia attraverso il conferimento di premi di studio a lui dedicati anche ai migliori studenti che verranno selezionati con i futuri bandi Sport Excellence”.

“E’ un onore per la nostra famiglia ricordare Mattia - affermano i genitori di Mattia Dall’Aglio - aiutando dei ragazzi che hanno scelto di studiare e portare avanti il loro sogno di praticare uno sport minore. Siamo e saremo sempre genitori avevamo un figlio unico e insostituibile ma grazie a questa gruppo di amici e conoscenti e dall’opportunità che UNIMORE ci ha dato la nostra famiglia diventerà ogni anno più grande e unita in memoria di Mattia. Anche il prossimo anno la Famiglia Dall’Aglio, clienti e fornitori dell’azienda di famiglia, amici, parenti e conoscenti hanno espresso il desiderio di fare una donazione per ricordare lo Studente, Atleta e Imprenditore Mattia Dall’Aglio. Grazie a tutti………”.

Premiati tre atleti Unimore che si sono distinti nella vita accademica e sportiva selezionati tra i migliori ragazzi che hanno aderito al progetto Unimore Sport Excellence. A vincere i Premi Mattia Dall’Aglio del valore di 2.500 euro ciascuno sono stati tre futuri ingegneri nello specifico due ragazzi ed una ragazza: Riccardo Agazzotti, Gianluca Allegretti e Federica Torelli.

Riccardo Agazzotti: è iscritto al Corso di Laurea in Ingegneria Informatica del Dipartimento di Ingegneria Enzo Ferrari – DIEF e pratica il Pentathlon moderno dal 2001 partecipando a manifestazioni nazionali ed internazionali nelle discipline: scherma, nuoto, corsa, equitazione e tiro.

Gianluca Allegretti: è iscritto al corso di Laurea Magistrale di Ingegneria Informatica del Dipartimento di Ingegneria Enzo Ferrari – DIEF, è un nuotatore di nuoto pinnato, stile che lo ha portato sul gradino più alto del podio ben oltre trenta volte.

Federica Torelli: è iscritta al Corso di Laurea Magistrale di Ingegneria Gestionale del Dipartimento di Scienze e Metodi dell’Ingegneria - DISMI ed è una pattinatrice artistica che ha partecipato all’ultimo Campionato Mondiale di Gruppi di Spettacolo e Sincronizzato, tenutosi in Cina, classificandosi al secondo posto.

“Noi gruppo di amici di Mattia e della sua famiglia – commentano gli amici di Mattia e amici della famiglia - ringraziamo il Magnifico Rettore Prof. Andrisano che ha voluto accogliere la nostra iniziativa tesa a tenere sempre vivo il ricordo di Mattia, attraverso una raccolta fondi da devolvere a studenti meritevoli. Mattia ha sempre creduto che praticare sport apportasse valore alla propria formazione rafforzando le capacità di concentrazione, della gestione del tempo libero e del controllo emotivo. Ci auguriamo che Federica, Gianluca e Riccardo, con i quali ci complimentiamo per il riconoscimento conseguito, oltre al beneficio economico possano essere testimoni e portatori di quei valori che hanno accompagnavano Mattia nella sua quotidianità. Ringraziamo gli amici che attraverso le loro donazioni hanno reso possibile questa iniziativa e con loro ci dichiariamo fieri di aver contribuito all’istituzione di questi “Premi Mattia Dall’Aglio” che rimarranno un ricordo indelebile in chi li avrà ricevuti e in tutti coloro che ne hanno promosso la realizzazione”.

I premi sono stati consegnati dalla famiglia Dall’Aglio, insieme al Rettore, Angelo O. Andrisano, ai delegati dei CONI Point delle due città, Andrea Dondi e Ivano Prandi, al Presidente del CUS Modena e Reggio Emilia dott. Diego Caravaglios, all’Assessore allo Sport del Comune di Modena, Giulio Guerzoni e al delegato allo Sport del Comune di Reggio Emilia, Mauro Rozzi,

“La cerimonia di oggi - afferma il Delegato allo Sport di Unimore prof. Massimo Milani - arriva alla conclusione del percorso di lancio del progetto di tutela della doppia carriera dei nostri studenti atleti, fortemente voluto per dare supporto e visibilità a coloro che con grande sacrificio ottengono brillanti risultati accademici e sportivi. Il bando Unimore Sport Excellence ha selezionato 19 candidati provenienti da diverse discipline, per il 40% donne, iscritti sia a percorsi di studio triennali che magistrali. Il 50% degli ammessi, ed è questo un risultato di assoluta rilevanza, ha superato il 70% dei CFU previsti dal proprio percorso di studio, mentre un altro 25% degli ammessi ha superato il 50% dei CFU. Questo a conferma del fatto che essere atleti di alto livello è uno stile di vita che porta grandi risultati anche nello studio”.