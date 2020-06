Viale Gramsci, i residenti di nuovo in strada per i presidi serali anti-degrado

E' ripartita ieri sera, alle 21, la mobilitazione di alcuni residenti di viale Gramsci contro il degrado e lo spaccio. Non una protesta aperta e palese, quanto piuttosto un presidio per sensibilizzare autorità e cittadinanza sul problema della microcriminalità che da ormai troppo tempo affligge il viale e le zone limitrofe.

Non a caso i cittadini, alcune decine, si sono riuniti davanti alle panchine accanto alla Farmacia Comunale, luogo abitualmente utilizzato dai pusher che presidiano l'area. La riunione in strada è stata un momento di confronto, cui hanno preso parte anche alcuni esponenti politici locali.

L'obiettivo dei residenti è anche quello di raccogliere firme. almeno 130, per presentare all'Amministrazione una istanza con interventi specifici suggeriti per tentare di debellare la delinquenza. Come noto, ad affliggere i residenti del viale sono da un lato i comportamenti di balordi e ubriachi che orbitano intorno ad alcuni negozi etnici, dall'altro il tema dello spaccio di droga che prosegue senza sosta nonostante numerosi interventi delle forze dell'ordine e una lista senza fine di arresti e denunce.

L'iniziativa di ieri sera non è la prima di questo genere - si ricorderanno le passeggiate notturne degli scorsi anni - e i cittadini organizzatori hanno già comunicato che la serata sarà riproposta anche la prossima settimana, verosimilmente sempre il mercoledì alle ore 21.