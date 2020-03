Via Emilia Est, ladro bloccato nel piazzale di una concessionaria auto

Le guardie giurate La Patria, nella notte dell’8 marzo, hanno consegnato alla polizia un uomo che probabilmente avrebbe rubato una delle macchine parcheggiate nel piazzale. Era da poco passata l’una quando è arrivata la segnalazione di allarme alla centrale operativa dell'istituto di vigilanza: l’impianto di videosorveglianza rivelava la presenza di una persona all’interno del cortile della concessionaria, situata tra via Curtatona e via Emilia Est.

Le pattuglie della Patria sono arrivate immediatamente e i vigilianti hanno accerchiato e bloccato l’intruso. Il malvivente è stato poi consegnato alle forze dell’ordine.

"Ultimamente le guardie giurate hanno effettuato numerosi interventi nei piazzali di concessionarie di auto: i furti di veicoli, poi usati per commettere altri reati, sono un fenomeno diffuso - spiega La Patria in una nota - In caso di grandi aree da sorvegliare, come i piazzali, la videosorveglianza diventa fondamentale: tramite un’applicazione scaricabile sul telefonino il cliente riceve una notifica di ‘alert’ e può controllare in tempo reale a distanza la propria azienda mentre, contemporaneamente, le immagini ‘in diretta’ compaiono anche sui monitor della centrale operativa La Patria che, come in questo caso, può coordinare l’intervento delle guardie giurate in tempi rapidissimi, fornendo le coordinate dell’intervento".