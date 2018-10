Ladro getta la bici contro la Volante per cercare la fuga, denunciato

Con ogni probabilità erano in cerca di potenziali obiettivi in zona Fratelli Rosselli, ma la segnalazione dei cittadini e l'intervento della Polizia ha sventato i possibili furti in abitazione che i due stavano architettando. Ieri sera, infatti, due individui sospetti sono stati segnalati dai residenti e la centrale operativa della Questura ha inviato una pattuglia della Volante in zona: gli agenti hanno effettivamente individuato le due persone corrispondenti alla descrizione, che si trovavano in quel momento lungo viale Amendola, all'intersezione con via Melotti.

Non appena si sono accorti della presenza dei poliziotti, i malviventi sono fuggiti separandosi. Uno ha fatto perdere le proprie tracce, mentre il secondo è stato braccato dagli agenti. Per cercare di intralciare l'inseguimento questi ha preso la bici sulla quale si trovava e l'ha gettata contro l'auto della Volante. Un gesto che però non è stato sufficiente, dal momento che i poliziotti lo hanno inseguito a piedi a raggiunto, riuscendo poi a fermarlo dopo una colluttazione.

L'uomo è stato perquisito e trovato in possesso di un lungo cacciavite, una torcia e una spatola in plastica rigida di quelle comunemente usate per forzare lo scrocco delle serrature più semplici e datate, dello stesso tipo che utilizzano, ad esempio, anche i Vigili del Fuoco nei loro interventi.

Accompagnato in Questura, il ladro è stato identificato in un cittadino georgiano di 34 anni. Dopo la burocrazia di rito è stato rilasciato con tee denunce a piede libero, per porto di arnesi da scasso, resistenza a pubblico ufficiale e per il danneggiamento dell'auto di servizio.