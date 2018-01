Marco, Andrea e Melissa: il 2018 dà il benvenuto ai suoi primi nati modenesi

La festa per il nuovo anno è stata decisamente particolare per alcune famiglie, che proprio nella notte di Capodanno hanno gioito per la nascita dei rispettivi figli. Più veloce di tutti, in questo 2018, è stato Marco (in foto), venuto alla luce alle 00.13 al Policlinico di Modena. Pesa 3.140 grammi e sta benone, così come la mamma Antonella, che con il marito Domenico abita a Castelfranco Emilia.

Il secondo nato è invece sassolese e si chiama Andrea, pesa 3.480 grammi ed è stato partorito alle 3.30. I genitori sono Loredana e Cristian. Sul gradino più basso di questo "podio virtuale" c'è poi Melissa, la prima femminuccia, nata sempre al Policlinico da Emanuela e Cristian. Negli alti punti nascita non si sono invece registrate nascite nella notte e nella prima parte della giornata.

Per quanto riguarda invece la fine del 2017, l’ultimo neonato della provincia è una bambina, Agata, nata alle ore 23.10 del 31 dicembre a Mirandola. Pesa 3.180 grammi ed è figlia di Elena e Filippo. Al Policlinico di Modena l’ultimo nato dell’anno appena concluso è Antonio nato alle ore 19.47 del 31 dicembre. Pesa 3.370 grammi. Ultimo nato a Carpi è Alessandro, di 3.310 grammi, nato da Paola e Leonardo alle 11.48 del 31 dicembre e residente a Castelvetro di Modena. A Sassuolo l’ultimo nato è Ergis di 3.005 grammi da parto spontaneo il 30 dicembre da mamma Marcela e papà Paqsor di nazionalità albanese.